{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский переехал на госдачу, вопреки обещаниям не пользоваться такой привилегией

До вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский заявлял, что в госрезиденциях "вообще нет никакого смысла"

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - отметили в офисе.

Официальное сообщение о смене места жительства главы государства появилось после того, как журналисты программы "Схемы" "Радио Свобода" опубликовали отчет о своем расследовании на тему местожительства семьи президента. Оно стало резонансным на фоне того, что Зеленский, как и созданный им герой в кинокартине "Слуга народа" Василий Голобородько, осуждали привилегии высоких государственных чиновников. До вступления в должность Зеленский, в частности, заявил, что в госрезиденциях "вообще нет никакого смысла".

В офисе президента подтвердили, что семья главы государства переехала в госрезиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время. Накануне Зеленский внес дополнения в декларацию 2019 года о получении 13,5 млн гривен (около $500 тыс.) от отчуждения имущества. При этом в документе не указывалось, какая недвижимость была продана.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
В США заявили, что не знают о гибели сил в Афганистане вследствие приписываемых РФ шагов
Комитет начальников штабов Вооруженных сил США намерен изучить поступившую информацию
Читать полностью