Зеленский переехал на госдачу, вопреки обещаниям не пользоваться такой привилегией

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - отметили в офисе.

Официальное сообщение о смене места жительства главы государства появилось после того, как журналисты программы "Схемы" "Радио Свобода" опубликовали отчет о своем расследовании на тему местожительства семьи президента. Оно стало резонансным на фоне того, что Зеленский, как и созданный им герой в кинокартине "Слуга народа" Василий Голобородько, осуждали привилегии высоких государственных чиновников. До вступления в должность Зеленский, в частности, заявил, что в госрезиденциях "вообще нет никакого смысла".

В офисе президента подтвердили, что семья главы государства переехала в госрезиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время. Накануне Зеленский внес дополнения в декларацию 2019 года о получении 13,5 млн гривен (около $500 тыс.) от отчуждения имущества. При этом в документе не указывалось, какая недвижимость была продана.