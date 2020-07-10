WSJ: представители ЛНА Хафтара меняют в Венесуэле доллары на золото

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемых операций по обмену золота на доллары, в которых якобы участвуют представители Венесуэлы и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, которая ссылается на неназванные источники, "осуществлялось слежение за личным самолетом Хафтара, который, как предполагают, доставлял золото из Венесуэлы в Западную Африку, а оттуда - в Европу и на Ближний Восток". Как отмечает издание, ливийские власти "начали расследование в связи с информацией, дающей основания полагать, что фракция Хафтара, действующая в восточных районах Ливии, обменивает американские доллары на золото из Венесуэлы".

Госдепартамент США не дал ответа на просьбу прокомментировать эти сообщения, указала The Wall Street Journal.

В июне пресс-служба представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо распространила заявление, в котором говорилось, что фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Позднее пресс-служба Гуайдо сообщила, что не располагает данными о том, что на борту прибывшего в Каракас самолет был сам Хафтар.

В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 8 июня категорически опроверг утверждения о том, что Хафтар мог посещать его страну. По словам министра, "ни одна из сторон ливийского конфликта не посещала Венесуэлу". Как он подчеркнул, "все это выдумки прессы".

Ситуация в Ливии и Венесуэле

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.