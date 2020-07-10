Акция протеста в Белграде завершилась мирно

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Третий день антиправительственных демонстраций в столице Сербии Белграде завершился без серьезных инцидентов. Об этом сообщил корр. ТАСС с места событий.

Массовая акция стартовала около 19 часов по местному времени (20:00 мск). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция проходила под лозунгом "Не нажимай! Присаживайся". Ее участники таким образом демонстрировали свои мирные намерения и отказ от применения силы.

Несмотря на мирный характер протеста, отдельные группы демонстрантов несколько раз пытались "раскачать толпу". Однако сторонники мирного протеста начинали освистывать такие попытки, местами доходило до коротких потасовок между разными группировками. Участники мирной акции сидели между парламентом и протестующими, встречая свистом попытки агрессивно настроенных граждан бросить бутылку в сторону полиции. "Не позволим беспорядки", - скандировали молодые люди.

В какой-то момент в толпе начали зажигать файеры и взрывать фейерверки, однако атак на сотрудников правоохранительных органов так и не последовало. В последние часы митинга на площади перед парламентом осталось 200-300 человек, многие из которых в состоянии алкогольного опьянения пытались перелезать через ограждение. Однако чаще всего такие попытки достаточно жестко пресекались мирными протестующими. В самом конце многочасовой акции одному из протестующих студентов, который держал в руках табличку с лозунгом "Долой диктатуру!", удалось взбежать на ступени парламента, однако через пару минут, убедившись, что за ним никто не последовал, молодой человек сфотографировался и вернулся за ограждение.

Полицейских на площади не было, лишь у входа в здание парламента дежурили несколько сотрудников правоохранительных органов. Спецназ полиции тем не менее находился поблизости, расположившись в сквере с противоположной стороны здания, не показываясь на площади.

Беспорядки в Белграде начались 7 июля. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.