В ВС США раскритиковали наличие связанной с конфедератами символики

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в четверг с критикой отозвался о наличии связанной с конфедератами символики в американских ВС. Милли также заявил о необходимости уделить "пристальное внимание" вопросу переименования военных баз, названных в честь конфедератов.

"Это был акт восстания. <...> Это был акт измены против союза, флага, против конституции США, эти офицеры (конфедераты - прим. ТАСС) отвернулись от своей клятвы", - заявил Милли на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Слова генерала приводит газета The Washington Post.

Генерал отметил, что примерно 20% военнослужащих американской армии - темнокожие. "Для этих молодых солдат, которые идут на базу <...>, названную в честь генерала-конфедерата, это может напомнить им, что этот генерал сражался за институт рабства, который мог поработить одного из их предков", - сказал Милли.

По мнению главы КНШ, в прошлом решения называть военные объекты в честь конфедератов принимались из политических соображений, и решение об их переименовании сейчас также будет политическим шагом.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре Флойд умер в больнице. Сутки спустя всех четверых участвовавших в задержании стражей порядка уволили, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

8 июня министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, носящих фамилии конфедератов. По сведениям телеканала Си-эн-эн, речь шла примерно о десяти базах и различных объектах. 10 июня президент страны Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет даже рассматривать этот вопрос. Позднее американский лидер пообещал наложить вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября), если в нем будет поправка о переименовании военных баз.