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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео назвал ложными выводы ООН относительно ликвидации американцами генерала Сулеймани

Ранее спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламар сообщил, что "уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением устава ООН"

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отверг выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая сочла нарушением закона ликвидацию американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Мы отвергаем доклад и мнения, обнародованные сегодня (в четверг - прим. ТАСС) спецдокладчиком ООН Калламар <...>. Выводы госпожи Калламар являются ложными", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

По мнению Помпео, удар, в результате которого был убит Сулеймани, "был ответом на эскалацию серии вооруженных нападений, совершенных в предшествующие месяцы Ираном". Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства, этот удар "был нанесен, чтобы удержать Иран от начала или поддержки дальнейших атак против США и американских интересов, а также для того, чтобы ослабить возможности "Аль-Кудс".

Госсекретарь добавил, что "США транспарентны относительно основ международного права" в вопросе нанесения удара. "Как мы подчеркнули 8 января 2020 года в письме, направленном СБ ООН в соответствии со статьей 51 Устава ООН, удар был предпринят при осуществлении неотъемлемого права США на самооборону", - подытожил Помпео.

В четверг Калламар на проходящей в Женеве 44-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что "уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением устава ООН, регулирующего использование силы, и произвольным убийством".

Ликвидация Сулеймани

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 29 декабря прошлого года после нескольких ударов ВВС США по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц.

3 января Министерство обороны США сообщило о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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