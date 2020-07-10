Помпео назвал ложными выводы ООН относительно ликвидации американцами генерала Сулеймани

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отверг выводы спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая сочла нарушением закона ликвидацию американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Мы отвергаем доклад и мнения, обнародованные сегодня (в четверг - прим. ТАСС) спецдокладчиком ООН Калламар <...>. Выводы госпожи Калламар являются ложными", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

По мнению Помпео, удар, в результате которого был убит Сулеймани, "был ответом на эскалацию серии вооруженных нападений, совершенных в предшествующие месяцы Ираном". Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства, этот удар "был нанесен, чтобы удержать Иран от начала или поддержки дальнейших атак против США и американских интересов, а также для того, чтобы ослабить возможности "Аль-Кудс".

Госсекретарь добавил, что "США транспарентны относительно основ международного права" в вопросе нанесения удара. "Как мы подчеркнули 8 января 2020 года в письме, направленном СБ ООН в соответствии со статьей 51 Устава ООН, удар был предпринят при осуществлении неотъемлемого права США на самооборону", - подытожил Помпео.

В четверг Калламар на проходящей в Женеве 44-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что "уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было нарушением устава ООН, регулирующего использование силы, и произвольным убийством".

Ликвидация Сулеймани

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 29 декабря прошлого года после нескольких ударов ВВС США по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц.

3 января Министерство обороны США сообщило о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.