В Конгрессе США предложили давать вознаграждение за данные о лицах, вмешивающихся в выборы

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) в четверг внес в законодательный орган законопроект, направленный на борьбу с иностранным вмешательством в американские выборы. Согласно данной инициативе, предлагается выплачивать вознаграждение за информацию об иностранцах, которые, по мнению Вашингтона, пытаются повлиять на избирательный процесс в США.

"[Законопроект] расширяет программу Госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию", давая возможность выплачивать вознаграждение любому лицу, которое предоставляет информацию, позволяющую установить личность или местонахождение иностранного гражданина, который сознательно был вовлечен или участвует во вмешательстве в иностранные выборы", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой возглавляемого Энгелом комитета.

"Пока Белый дом больше заботится об узкопартийной политике, чем о национальной безопасности, Конгресс должен действовать, чтобы защитить нашу демократию. Законопроект, который я вношу сегодня, будет мотивировать людей передавать информацию об иностранном вмешательстве, дополняя широкий спектр инструментов, которые Конгресс предоставил исполнительной власти для решения этой проблемы", - приводятся слова Энгела в сообщении.

Программа "Вознаграждение за помощь правосудию" реализуется в США с 1984 года в целях борьбы с терроризмом. В частности, в ее рамках власти США предлагают вознаграждение за информацию, ведущую к поимке террористов или помогающую в предотвращении терактов.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и нынешним президентом США Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отрицала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.