Премьер Италии назвал вероятным продление режима ЧС после 31 июля

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в пятницу в беседе с журналистами, что правительство, скорее всего, продлит введенный в связи с пандемией в январе режим чрезвычайного положения, который истекает 31 июля. Пресс-подход председателя правительства транслировался в Facebook .

"Решение будет принято коллегиально на заседании Совмина. Продление режима ЧС не означает, что ситуация не находится под контролем, но позволяет принять необходимые меры, в том числе карантинные, в случае критических ситуаций в определенных зонах, поэтому мы склоняемся к продлению", - ответил руководитель кабинета на вопрос о намерении продлить режим ЧС.