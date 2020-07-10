{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Италии назвал вероятным продление режима ЧС после 31 июля

Джузеппе Конте отметил, что решение примут коллегиально на заседании Совмина

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в пятницу в беседе с журналистами, что правительство, скорее всего, продлит введенный в связи с пандемией в январе режим чрезвычайного положения, который истекает 31 июля. Пресс-подход председателя правительства транслировался в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Решение будет принято коллегиально на заседании Совмина. Продление режима ЧС не означает, что ситуация не находится под контролем, но позволяет принять необходимые меры, в том числе карантинные, в случае критических ситуаций в определенных зонах, поэтому мы склоняемся к продлению", - ответил руководитель кабинета на вопрос о намерении продлить режим ЧС.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
Кризис в Сирии
СМИ: солдаты сирийской армии перекрыли проезд военному патрулю США на севере Хасеке
По данным SANA, сирийские солдаты вынудили американцев вернуться на свою базу в районе Телль-Тамер
Читать полностью