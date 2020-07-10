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Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента

Арест Пламена Узунова продлили на 72 часа

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии предъявила в пятницу обвинения и дала санкцию на арест секретаря по правовым вопросам и противодействию коррупции президента республики Пламена Узунова на 72 часа. Об этом сообщила журналистам адвокат Эмилия Недева, которая взяла на себя защиту Узунова.

По ее словам, секретаря президента обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Ожидается, что обвинение будет предъявлено и советнику президента по вопросам обороны и безопасности Илию Милушеву, допрос которого в военной прокуратуре продолжается. Милушев подозревается в разглашении секретной информации.

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