WP: власти США не печатают грин-карты и для тех мигрантов, кому они положены

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Американские власти сократили количество печатаемых грин-карт таким образом, что даже те мигранты, которым обещали предоставить этот документ, его не получили. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

По ее данным, вашингтонская администрация "буквально выключила печатные машины", которые выпускают документы, подтверждающие, что мигрант находится в стране на законных основаниях, государство приняло у него необходимые документы и пообещало предоставить грин-карту.

Контракт Службы гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США с компанией, которая печатала, в частности, эти документы, завершен. Его не стали продлевать в связи с "финансовым положением службы". Из двух оставшихся предприятий, также занимающихся печатью документов, одно (в штате Кентукки) три недели назад прекратило производство, а второе (в штате Миссури) сократило свои производственные мощности.

До сих пор не напечатаны обещанные иммигрантам властями 50 тыс. грин-карт и 75 тыс. документов о разрешении на работу в США. Таким образом, продолжает издание, без уведомления Конгресса США власти "превращают законных иммигрантов в нелегальных". При этом служба намерена и далее сокращать темпы своей работы, если не получит от Конгресса помощь в размере $1,2 млрд.

Часть ненапечатанных документов предназначена для только что прибывших в страну иммигрантов, а другая - тем, кто уже давно живет в США, но должен в среднем каждые 10 лет продлевать их, а третьи ждут восстановления после утраты. Все они прошли собеседования и предоставили все необходимое для получения документов. Согласно американскому законодательству, иммигранты должны постоянно иметь при себе грин-карту. В частности, она необходима для устройства на работу, путешествий внутри страны и возвращения обратно из-за рубежа. В случае нарушения закона иммигранту грозит штраф или тюремное заключение.