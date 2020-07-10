Нетаньяху: Израиль готов к переговорам о мире с палестинцами на основе плана Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израиль готов к переговорам по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта с палестинцами на основе мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал в ходе телефонной беседы президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщила в пятницу канцелярия премьера.

"В плане президента Трампа содержатся новые идеи, позволяющие добиться реального прогресса, и Израиль готов вести переговоры о мире на основе этого плана. Отказ палестинцев вести переговоры как по этому, так и по предыдущим мирным планам, препятствует продвижению", - цитирует канцелярия высказывания премьера. Нетаньяху в разговоре с Макроном добавил, что "Израиль действует на основе международного права" и "подчеркнул, что предыдущие попытки [мирного урегулирования] на протяжении 53 лет приводили к провалам, а их повторение приведет к очередному провалу".

Ранее в пятницу Елисейский дворец сообщил, что Макрон в разговоре с Нетаньяху "попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий", так как "такой шаг противоречил бы международному праву" и поставил бы под угрозу решение ближневосточной проблемы на основе создания двух государств.

28 января 2020 года Трамп в Вашингтоне обнародовал ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования и заявил о намерении Соединенных Штатов признать еврейские поселения израильской территорией. 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать части Западного берега и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета в соответствии с планом Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление таких шагов в июле.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность в связи с тем, что действия Израиля по распространению суверенитета "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".