Трамп пообещал, что изучит просьбу своего экс-советника Стоуна о помиловании

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что изучит просьбу своего бывшего советника Роджера Стоуна о помиловании до начала отбытия наказания за дачу ложных показаний.

Во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома американского лидера попросили прокомментировать обращение осужденного. "Я изучу его [обращение]. Я думаю, что с Роджером Стоуном обращались очень несправедливо, как и со многими людьми. Тем временем, [бывший директор ФБР Джеймс] Коми и все другие парни гуляют на свободе, включая [бывшего вице-президента Джозефа] Байдена и [экс-президента Барака] Обаму. Мы поймали их на слежке за моим [избирательным] штабом. Кто бы мог в это поверить?" - отметил Трамп. Ранее он заявлял, что считает слежку за своим предвыборным штабом государственной изменой.

Федеральный суд столичного округа Колумбия предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.

Экс-советник президента США был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года и приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.