Украина настаивает на проведении саммита "нормандской четверки" в ближайшие месяцы

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.

"Саммит в Берлине должен состояться, и как можно скорее. Я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - сказал он в пятницу журналистам.

При этом, сообщает издание "Новое время", Ермак отметил, что для проведения встречи "нормандской четверки" должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности.

По его словам, участники переговоров по Донбассу "сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня", продолжаются переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время.

Ермак вновь заявил, что Украина не перейдет "красные линии" - сначала контроль за границей и вывод иностранных войск, затем местные выборы. Кроме того, сказал он, "было важно услышать (на встрече советников лидеров стран нормандского формата), что никаких условий, чтобы даже рассматривать или думать о снятии санкций [с России], не может быть".