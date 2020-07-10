В Госдепартаменте считают, что Россия и Китай отдаляются от Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Китай отдаляются в последнее время от Венесуэлы, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Свою оценку дипломат выразил в пятницу на посвященном отношениям Каракаса и Тегерана интернет-семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Комментируя тему конференции, Абрамс заявил, что "связь [Венесуэлы и Ирана] не нова".

"Однако в последние пару месяцев в нее направили новую энергию. И это интересно, потому что происходит в контексте, в котором Россия и Китай в действительности отдаляются от Венесуэлы. И мы видим, как эти две страны-парии (Иран и Венесуэла - прим. ТАСС) находят друг друга", - заявил сотрудник Госдепартамента.

Абрамс заявил, что Соединенные Штаты не собираются признавать результаты предстоящих в декабре парламентских выборов в Венесуэле.

"Мы назовем выборы, которые они [венесуэльские власти] планируют на 6 декабря, мошенничеством, в которое они явно планируют их [выборы] превратить. И мы не признаем исход этих мошеннических выборов", - заявил сотрудник Госдепартамента.

По его словам, США намерены напряженно работать над сохранением группы стран, добивающихся ухода с политической сцены в Каракасе законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы хотели бы увидеть восстановление демократии для венесуэльского народа. Мы бы хотели увидеть, чтобы они получили то, что хотят. И мы [администрация США] будем сохранять верность этому курсу", - добавил Абрамс.

Национальный избирательный совет Венесуэлы утвердил на прошлой неделе дату выборов в Национальную ассамблею (парламент) страны. Голосование состоится 6 декабря, регистрация кандидатов пройдет с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря. На данный момент большинство депутатов Национальной ассамблеи являются противниками Мадуро.