Защита Бабарико подала жалобу в Генпрокуратуру из-за репортажа о деле Белгазпромбанка

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, подала в Генпрокуратуру жалобу по поводу "спецрасследования" белорусского телеканала ОНТ о так называемом деле Белгазпромбанка, сообщили в пятницу адвокаты политика.

"Есть основания поставить под сомнение объективность расследования и непредвзятость должностных лиц, его проводящих. По данному факту сегодня защитой Виктора Бабарико подана жалоба Генеральному прокурору", - заявили адвокаты, слова защиты приводит портал tut.by

Адвокаты Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский считают, что видеоматериал с кадрами очных ставок Бабарико с его бывшими подчиненными, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. Они подчеркивают, что распространение сведений, содержащихся в репортаже, в которых в утвердительной форме говорится о виновности и доказанности вины Бабарико (получение взятки, как и зачем он заставлял брать взятки и передавать откаты) является грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса - презумпции невиновности. При этом очевидно, что указанное нарушение является результатом действий органа, ведущего уголовный процесс - КГБ. Именно его сотрудник дает в сюжете свою интерпретацию, утверждает о наличии "неопровержимых доказательств", называет фигурантов "участниками преступной схемы". При этом в репортаже демонстрируются видеозаписи, которые содержат в себе доказательства, подлежащие оценке в суде.

Спецрасследование телеканала

В четверг вечером белорусский телеканал ОНТ показал сюжет, в котором демонстрировались кадры очных ставок Бабарико с другими фигурантами дела Белгазпромбанка, которые рассказывали о причастности его бывшего руководителя к экономическим преступлениям. В репортаже начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям.

Дело Бабарико

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек. 2 июля из информации Минского городского суда стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка обвиняют по трем статьям УК, в том числе в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и даче взятки. Его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оба обвиняемых содержатся в СИЗО КГБ.