Трамп заявил, что американцы не будут в безопасности в случае победы Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Жители США не будут в безопасности, если на президентских выборах в ноябре одержит победу бывший вице-президент Джозеф Байден, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов. Такое мнение высказал в пятницу американский лидер Дональд Трамп в штате Флорида. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"Никто не будет в безопасности в Америке Байдена, но Байден даже не знает, что такое Америка Байдена", - утверждал глава Белого дома. Он считает, что, в случае победы демократа, страной "будут управлять радикалы".

"Байден хочет прекратить финансирование полиции, он хочет назвать полицейских врагами, что он и сделал на днях, отдать каждого гражданина на милость социалистическим бандам", - полагает Трамп.

Он назвал бывшего вице-президента марионеткой крайне левого крыла Демократической партии.

"Эти люди хотят снести статуи и памятники [первому президенту США] Джорджу Вашингтону, [третьему президенту США] Томасу Джефферсону, [одному из отцов-основателей США] Бенджамину Франклину и Иисусу. Вот так! Иисусу. Они хотят снести статуи Иисусу. Мы имеем дело с группой людей, которые не одержат победу [на выборах], <...> но эти выборы имеют очень большое значение", - сказал президент.

По его версии, в США живут многие люди, покинувшие социалистические страны Центральной Америки, а теперь "Джо Байден вместе с радикальными левыми пытается навязать Америке тот же строй, социализм-плюс".

Глава государства полагает, что, "согласно настоящим опросам", его рейтинг очень высокий. "Этим утром мы изучали опросы по различными штатам, - отметил американский лидер. - У нас все замечательно, кстати, и в штате Флорида тоже".

В свою очередь, Байден назвал поездку Трампа в этот штат "фотосессией и отвлечением от своих неудач" во время пандемии нового коронавируса.

Предвыборные опросы

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), бывший вице-президент опережает главу государства в среднем на 8,8% по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций, стабильно держится в районе 9% в пользу демократа.

Кроме того, Байден лидирует и в "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен. При этом в начале апреля бывший вице-президент опережал главу государства в среднем на 3,4%. Многие эксперты считают, что принятые вашингтонской администрацией меры по борьбе с пандемией и разгону массовых беспорядков в стране резко негативно сказались на рейтинге республиканца.