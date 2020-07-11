Трамп сообщил о намерении подписать указ по программе защиты детей мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует подписать в ближайшее время исполнительный указ, касающийся иммиграции и включающий программу по защите детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую администрацией Барака Обамы. Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo.

"Я через несколько недель подпишу иммиграционный исполнительный указ. Это крупная новость", - заявил глава государства. По его словам, он намерен включить в указ DACA. "На данный момент мы [в администрации США] прорабатываем юридические сложности, но я подпишу этот указ", - заверил президент.

По его словам, предстоящий указ "откроет дорогу к получению [американского] гражданства".

Верховный суд 18 июня заблокировал решение президента Дональда Трампа об отмене данной программы, объяснив это недостаточностью представленных аргументов. Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф в эфире телекомпании CBS в июне заявил, что США продолжат выполнять положения DACA.

Программа DACA была запущена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Под ее действие подпадают около 800 тыс. человек, которых привезли в США детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. Она призвана дать таким людям временную защиту от депортации и возможность получения разрешения на работу в США. В сентябре 2017 года администрация Трампа отменила программу. Иски против этого решения подали 15 штатов, в крупных городах прошли акции протеста.