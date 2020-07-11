Марокко раскритиковала Amnesty International за отсутствие доказательств в деле журналиста

РАБАТ, 11 июля. /ТАСС/. Марокканские власти не получили вещественных доказательств утверждений, которые содержались в опубликованном в конце июня докладе правозащитной организации Amnesty International о якобы имевшей место слежке за телефоном журналиста с помощью программного обеспечения. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАP), заявил в пятницу вечером премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи.

"Исполняющая обязанности генерального секретаря Amnesty International Джули Верхар не предоставила вещественных доказательств, которых марокканское правительство продолжает требовать от этой организации с момента публикации доклада, содержащего необоснованные обвинения против Марокко и сопровождающегося международной кампанией в средствах массовой информации с целью клеветы и осуждения", - отметил глава правительства.

В конце июня Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось о том, что за телефоном марокканского журналиста Омара Ради властями велась слежка с помощью программного обеспечения. Официальный Рабат решительно отверг данные доклада, потребовав от Amnesty International предоставить "доказательства этих серьезных и тенденциозных обвинений".

"Мы в марокканском правительстве по-прежнему настаиваем на том, чтобы нам отправили копию отчета научной экспертизы для рассмотрения этих необоснованных обвинений, вместо того, чтобы публиковать отчет, изобилующий выражениями, ссылающимися на гипотезы, противоречащие научным критериям экспертизы", - продолжал аль-Османи. По его словам, в докладе Amnesty International содержатся "суждения, преподносимые как несомненные, но являющиеся просто выражениями, лишенными какой-либо научной основы, чтобы доказать связь предполагаемых проникновений в телефоны с Марокко".

"Марокко, принявшее ответственный, логичный и прозрачный подход в этом деле с Amnesty International и опирающееся исключительно на научные данные, по-прежнему открыто для конструктивного диалога, который требует от этой международной организации представления подтверждающих доказательств обвинений или пересмотра ее позиции как признака добросовестности для восстановления доверия - необходимого условия успеха любого диалога", - подчеркнул премьер-министр королевства.

В марте текущего года 33-летний Ради был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно за публикацию в Twitter нелицеприятного высказывания в адрес судьи, вынесшего приговор группе общественно-политических активистов.