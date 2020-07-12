Второй тур президентских выборов пройдет в Польше

ВАРШАВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Второй тур президентских выборов в Польше определит, кто будет главой польского государства в ближайшие пять лет. Всенародное голосование пройдет в воскресенье с 07:00 до 21:00 по местному времени (08:00 - 22:00 мск).

За кресло президента борется действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок при поддержке правящей в стране партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского. Ему противостоит кандидат от крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Условия

Польша - парламентская республика, в которой у президента не так много возможностей, за исключением закрепленного в конституции влияния на внешнюю и оборонную политику. Парламентское большинство принимает законы, а у главы государства есть право наложить на них вето.

На данный момент партией власти в Польше по итогам парламентских выборов 2019 года остается ЗиС Ярослава Качиньского. До последнего времени, благодаря большинству в Сейме (нижней палате парламента), законы в республике могли приниматься стремительно и также быстро подписывались Дудой - выходцем из этого политического лагеря.

В случае победы Тшасковского, представляющего крупнейшую оппозиционную партию, законодательный экспресс уже не сможет двигаться с прежней скоростью. Сам кандидат уже заявил, что будет со всей тщательностью рассматривать предлагаемые ЗиС законы, накладывая вето, в частности, на те из них, которые ограничивают независимость судебной системы. Как известно, проводимая ЗиС реформа судов остро критикуется в ЕС.

"Конечно, если выиграет Тшасковский, это будет большим потрясением. Польская политическая система такова, что когда доходит до ситуации, в которой президент - выходец из одного политического лагеря, а правительство и парламентское большинство - из другого, то может дойти до блокады политической системы, потому что у президента есть право вето, чтобы отклонить которое нужно иметь в Сейме 3/5 голосов, которых у "Объединенных правых" - ЗиС и двух ее маленьких союзников ("Солидарная Польша" и "Правые Речи Посполитой" - прим. ТАСС) - нет", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС польский политолог и историк, профессор Университета Кардинада Стефана Вышиньского Антоний Дудек.

"Поэтому, если выиграет Тшасковский, начнется острый политический спор. Нужно ожидать, что президент Тшасковский будет блокировать все ключевые законы ЗиС. Это повлечет за собой большой политический конфликт, решением которого может быть проведение досрочных парламентских выборов, хотя и нет гарантии, что это решит проблему, так как поляки могут снова дать большинство "Объединенным правым", что мало правдоподобно, но не исключено. Второй выход - попытка достичь компромисса между президентом и правящей партией, что тоже мало правдоподобно, так как конфликт довольно острый. Поэтому я не могу сказать, как все закончится. Но и Тшасковский пока не выиграл эти выборы", - отметил политолог.

Сам Тшасковский уже намекнул, что в случае успеха постарается привести к власти "платформу", повторив сценарий 2015 года, когда после победы Дуды на президентских выборах, парламентские выборы вскоре выиграла его партия ЗиС. "Если мы не выиграем сегодня, если не выиграем 12 июля, то следующие выборы выиграть будет сложно, поэтому мы все должны мобилизоваться", - сказал Тшасковский на одной из встреч с избирателями. Сложность заключается в том, что очередные парламентские выборы должны пройти в Польше только в 2023 году.

Кампания

Именно угрозы того, что Тшасковский заблокирует все реформы ЗиС, что не будет сотрудничать с правительством, легли в основу избирательной кампании Дуды, которого в последние дни активно поддерживали члены действующего кабмина. "Если нет сотрудничества, если ведется политическая борьба, то все проекты останавливаются, модернизация не осуществляется", - предупредил, в частности, министр обороны Польши Мариуш Блащак. "Сотрудничество президента и правительства - ключевой момент для развития страны", - считает он.

Тшасковский на встречах с избирателями убеждал их, что не будет отменять введенные партией Качиньского социальные льготы и выплаты, повышать пенсионный возраст и налоги. Главный козырь Тшасковского - обвинения в том, что Дуда несамостоятельный президент, который действует по указке Ярослава Качиньского, по сути управляющего страной и подчиняющего себе все ветви власти.

В кампании два кандидата действовали по сути одинаково - ездили по стране, встречались с избирателями, выступали с речами, заверяя, что их кандидатура - лучший выбор, что им хватит энергии, чтобы объединить страну и вывести ее на новые рельсы развития. В момент, когда почти во всех опросах общественного мнения шансы Дуды и Тшасковского сравнялись, в ход пошли все возможные предвыборные трюки, призванные привлечь на свою сторону хотя бы одного нерешительного гражданина.

В первые дни второго раунда избирательной кампании Тшасковскому насолила погода. На Варшаву обрушился мощный ливень, с которым не справилась городская система стоков, из-за чего на какое-то время многие столичные улицы превратились в реки, затопило подвалы домов, включая здания трех ведомств. Противники мэра Тшасковского не преминули воспользоваться этой ситуацией, чтобы заявить, что если Тшасковский так запустил дела в Варшаве, то что будет, если он сядет в кресло президента.

На образе Дуды негативно отразилось принятие решения о помиловании мужчины, ранее осужденного за насилие по отношению к членам семьи, в том числе малолетней дочери. Как пояснили в канцелярии польского лидера, мужчина, о котором идет речь, уже отбыл наказание, а о помиловании, которое касалось только снятия запрета приближаться к пострадавшим, попросили сами члены его семьи. Однако лозунг "Дуда помиловал педофила" сделал свое дело.

Одной из центральных тем избирательной кампании стали права ЛГБТ. Причем она вышла не из штаба Тшасковского, представляющего более либеральные по сравнению с действующим польским лидером взгляды, а из штаба Дуды. Выдвинутое главой государства на рассмотрение парламента предложение внести поправки в конституцию и запретить в главном законе страны усыновление детей представителями однополых союзов стало одним из центральных событий кампании. Тшасковского же обвинили в том, что он поддерживает предоставление такого права представителям сексуальных меньшинств и обязательно добьется этого, если станет президентом. Представителям "платформы" оставалось только все отрицать.

Внешняя политика и тема России

Внешняя политика традиционно не является ведущей темой в польских избирательных кампаниях. Проблемы отношений с соседними странами меньше трогают большинство избирателей, чем внутриполитические проблемы и сложности.

Главное отличие между Дудой и Тшасковским заключается в том, что первый делает ставку на укрепление отношений с США, которые действующие власти считают своим ключевым союзником. А Тшасковский, общаясь с журналистами, дал понять, что для него в приоритете Европейский союз. В частности, он уже заявил, что в случае победы в первую очередь посетит Брюссель.

Тема России звучала в польской президентской кампании довольно редко. Подход двух кандидатов к отношениям с РФ почти одинаков. Оба выступают против проекта газопровода "Северный поток - 2", обвиняют Россию в якобы имевшей место агрессии против Грузии и Украины, указывают на необходимость повышать независимость Польши от РФ, отказываясь от российских угля и газа, а также строя канал через Балтийскую косу, чтобы не спрашивать у России разрешение на вход в воды залива.

Вместе с тем Тшасковский в своей избирательной программе декларировал, что всегда будет "открыт для переговоров о том, как улучшить контакты с Россией, поскольку два великих народа способны на большее, нежели постоянное пребывание в тупике". Кроме этого, русский находится в числе пяти иностранных языков, которыми владеет Тшасковский, наряду с английским, испанским, итальянским и французским.

Прогнозы

Прошедшие во второй тур политики во многом похожи. Им по 48 лет, есть хороший опыт в политике и мощный тыл в виде двух крупнейших политических партий. У действующего президента также есть значительное преимущество: его без стеснения поддерживает общественное Польское телевидение, ограничивая демонстрацию в эфире конкурента и акцентируя внимание зрителей на плюсах Дуды и минусах Тшасковского.

Тем не менее, если верить последним опросам общественного мнения, в которых оба кандидата набирают почти одинаковое число голосов, победу может одержать любой. В СМИ отмечают, что исход голосования может зависеть от нескольких сотен тысяч голосов, что не так много, учитывая, что в стране правом голоса обладают около 30 млн человек, а явка ожидается на уровне 67%.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил мнение, что, хотя Дуда и остается фаворитом выборов, которого Тшасковскому будет сложно победить, еще не все предрешено. "Только один раз на президентских выборах произошло так, что кандидат со второго места выиграл выборы. Это был мэр столицы Лех Качиньский. Возможно, у мэров Варшавы есть умение выигрывать со второй позиции", - указал он.

При этом, согласно подсчетам экспертов, около 7-9% опрошенных социологами поляков до последнего момента не могли решить, за кого будут голосовать в воскресенье. По словам наблюдателей, сделать выбор могли бы помочь президентские дебаты. Однако штабам кандидатов и СМИ не удалось договориться об их совместном проведении. В результате состоялись две отдельные крупные встречи с возможностью задавать вопросы - Дуды с избирателями и Тшасковского с журналистами ведущих польских СМИ.

Свою роль играет также тот факт, что в Польше в разгаре сезон отпусков - многие избиратели отправились отдыхать и с большой долей вероятности не пойдут на выборы. Это обстоятельство скорее навредит Тшасковскому, которого поддерживают в основном в крупных городах, нежели Дуде, за которого голосуют в деревнях и маленьких городках.

Из-за близости рейтингов кандидатов в польских СМИ начали появляться предположения о том, что итог выборов может быть настолько неочевидным, что один из претендентов на пост главы государства попытается добиться победы, продолжив спор в Верховном суде. Это может произойти, если один из кандидатов победит с минимальным перевесом, а проигравшая сторона оспорит выводы избиркома, подаст жалобу, заявит о нарушениях в ходе подсчета голосов, потребует их пересчета.

Коронавирус

Текущие президентские выборы в Польше проводятся на фоне эпидемии коронавируса. Это обстоятельство повлияло на многое в прошедшей избирательной кампании. Во-первых, выборы прошли позднее, чем планировалось, что повлекло за собой смену кандидата от партии "Гражданская платформа", который сразу же завладел симпатией значительной части избирателей и с легкостью прошел во второй тур выборов.

Во-вторых, коронавирус отразился на обсуждаемых в кампании темах, подняв вопросы будущего восстановления экономики, государственного долга, безработицы, развития системы здравоохранения. В ходе общения с избирателями Дуда заявил, что будущая прививка от коронавируса не будет обязательной, подобно прививкам от гриппа, что повлекло за собой волну комментариев как сторонников, так и противников вакцинации.

Сейчас действующие в Польше власти, которым выгодна как можно более высокая явка во втором туре выборов, заверяют, что голосование в избирательных участках абсолютно безопасно, равнозначно походу в магазин или аптеку. Министр здравоохранения Лукаш Шумовский в одном из последних интервью заявил, что пик эпидемии пройден и она идет на спад.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Польше на данный момент превысило 37 тыс., при этом 1 568 заразившихся умерли, более 26 тыс. выздоровели. В республике по-прежнему сохраняется введенный в середине марта режим эпидемии, но большинство действовавших ранее ограничений уже сняты: работают торговые центры, рестораны, сфера услуг и объекты культуры.