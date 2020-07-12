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В Галисии и Стране Басков пройдут первые с начала пандемии выборы в Испании

Правом голоса в двух автономиях обладают около 4,5 млн человек

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Региональные парламентские выборы пройдут в воскресенье сразу в двух автономных сообществах Испании - Галисии и Стране Басков. Избирательные участки в обоих регионах откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).

Правом голоса в двух автономиях обладают около 4,5 млн человек: 2,7 млн в Галисии и 1,8 млн в Стране Басков. Всего в областях будут открыты примерно 3,2 тыс. избирательных участков.

Это первые выборы, которые проходят в Испании после начала пандемии коронавируса.

Выборы в Стране Басков

Изначально планировалось, что выборы в Стране Басков пройдут лишь осенью. В феврале этого года председатель правительства региона Иньиго Уркулью объявил о решение провести волеизъявление 5 апреля, чтобы голосование не совпало с каталонскими выборами. Тем не менее из-за распространения коронавирусной инфекции в Испании волеизъявление было перенесено на 12 июля.

Согласно последним опросам общественного мнения, по итогам выборов победу одержит Баскская националистическая партия (БНП), которая может рассчитывать на 29-32 кресла в 75-местном парламенте. Вслед за ней идет левая националистическая партия "Бильду" с 18-19 мандатами. На третьем месте - соцпартия с 10-12 местами, на четвертом - левая коалиция "Объединившись, мы можем" с 8 креслами, блок консервативной Народной партии с центристской партией "Граждане" может получить 7 мандатов.

Таким образом, вероятнее всего, победа на выборах гарантирована БНП, сторонником которой является Уркулью, возглавляющий автономию с декабря 2012 года. Баскский лидер, несмотря на сепаратистские настроения в области, которые раньше были особенно сильны, сумел найти общий язык с Мадридом. Так, в преддверии выборов Уркулью исключил возможность того, что под его руководством Страна Басков начнет "путь к независимости в одностороннем порядке".

Несмотря на вероятную победу БНП на выборах, партия не получает абсолютного большинства в парламенте. Это означает, что ей придется вести переговоры с другими политическими силами, чтобы сформировать региональное правительство.

Выборы в Галисии

В Галисии также будут избраны 75 депутатов местного парламента. По аналогии со Страной Басков выборы в регионе также планировались на 5 апреля, однако были перенесены из-за пандемии. Последние опросы общественного мнения пророчат победу консервативной Народной партии (НП), сторонником которой является лидер автономной области Альберто Нуньес Фейхоо. Он возглавляет регион с апреля 2009 года.

Согласно опросу, опубликованному газетой El Pais, НП может рассчитывать на 42 кресла в автономном парламенте. За консерваторами идет соцпартия с 16 мандатами, Блок националистов Галисии (14 мест), левая коалиция "Галисия ен комун" (4 кресла). Если прогнозы подтвердятся, Альберто Нуньес Фейхоо сможет беспрепятственно сформировать новое правительство региона.

Выборы в условиях пандемии

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 254 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Сейчас в королевстве все чаще фиксируются локальные вспышки коронавируса. Так, в преддверии выборов правительство Галисии приняло решение изолировать район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных. Несмотря на это, Центральная избирательная комиссия страны не стала отменять проведение выборов в этом районе.

Голосование в Галисии и Стране Басков будут проходить при соблюдении определенных санитарных норм. Так, на избирательных участках в обязательном порядке нужно будет находиться в защитных масках, там также будут установлены стойки с антисептиками. Кроме того, будет вестись наблюдение за тем, чтобы не образовывались большие скопления людей, а избирателям придется соблюдать безопасную дистанцию.

Инфицированные коронавирусом не смогут посетить избирательные участки, чтобы проголосовать. Эта мера затронет в общей сложности около 450 человек.

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