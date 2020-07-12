СМИ: талибы отказываются от прекращения огня до начала межафганских переговоров

ТАСС, 12 июля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отказывается прекратить вооруженные нападения до начала переговоров с представителями правительства Афганистана о стабилизации ситуации в стране. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1 TV со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.

"Боевые действия [боевиков против правительственных сил] продолжатся, так как у "Талибана" нет пока иного выбора", - отметил он. По мнению Муджахида, "прекращение боевых действий является нелогичным требованием [со стороны властей в Кабуле]".

Представитель "Талибана" потребовал завершения процесса освобождения правительством сторонников радикального движения, чтобы начать межафганские переговоры.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и "Талибаном". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.

Некоторое время назад Национальный совет безопасности Афганистана указал, что дальнейший процесс освобождения талибов будет идти параллельно со снижением уровня насилия со стороны боевиков и прогрессом в деле организации межафганских переговоров.