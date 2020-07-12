Украина ведет консультации о включении в форматы переговоров по Донбассу США и Британии

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Украина заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

"Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в "нормандском формате" при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". Резников добавил, что на этот счет "ведутся сигналы, консультации".

Кроме того, вице-премьер Украины отметил, что Украина рассчитывает на финансово-техническую помощь от Великобритании и США.

В феврале в ходе встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в более активном привлечении США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

Позиция Киева

Резников заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.

"Наша делегация постоянно говорила, что минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить "Минск", поскольку мы про него договорились, хотя это политические договоренности, <...>, а не какой-то международно-правовой договор", - отметил Резников. Он напомнил, что на саммите лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что минские соглашения "остаются пока единственным основанием закончить войну и принести мир в оккупированный Донбасс". Резников подчеркнул, что украинская делегация пытается "пробовать достичь мира благодаря минским соглашениям".

В то же время он заявил, что выполнение некоторых пунктов "Минска" для Киева недопустимо. "На той встрече [в Париже] Зеленский заявил, что условие, которое записано, например, в пункте 8, - о том, что сначала должны состояться выборы, а на следующий день должно произойти взятие контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, - недопустимо. Сначала надо взять контроль над границей, а только после этого проводить выборы. Это один из примеров. Также было разъяснено, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции Украины закреплено не может быть: есть закон Украины, который принят предыдущей каденцией парламента, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и этого достаточно", - пояснил позицию Украины Резников. По его мнению, такая точка зрения Киева поддерживается Германией и Францией.

При этом Резников еще раз огласил свою недавнюю мысль о том, что решение о выходе из минского процесса может приниматься только лидерами "нормандского формата". "Минский формат - <...> это технологичный, логистический центр, который выполняет решения лидеров нормандского формата. Поэтому все делегации, которые работают сегодня в Минске, а сейчас это виртуальный "Минск" - через видеоконференцию, выполняют технологические задания. Это вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц, открытия новых контрольных пунктов въезда - выезда, прекращения огня, водоснабжения и многого другого", - отметил вице-премьер.

Выпад в сторону России

В невыполнении же "Минска" Резников в очередной раз обвинил Россию. "Мы не можем скрыть, что Российская Федерация не выполняет Минские договоренности, не дает возможности нам их завершить", - заявил он.

Представитель Украины пояснил, что имеет в виду якобы нарушение Россией пункта об определении населенных пунктов, которые на момент выборов должны быть под контролем Киева, но не контролируются им, а также утверждает, что "на сегодняшний день РФ со своими оккупационными войсками продвинулась на 1 700 кв. км больше, нежели это зафиксировано в "Минске".

После того, как на днях Резников заявил о необходимости пересмотра минских соглашений, заместитель главы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть его слова. На это Резников сказал, что любые решения о будущем "Минска" могут принять только лидеры "нормандской четверки". В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что отказ Киева от выполнения данных договоренностей лишит процесс по мирному урегулированию в Донбассе переговорной базы.