В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение

ТАШКЕНТ, 13 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане из-за значительного роста числа заразившихся приняла решение вновь ввести в республике отмененные ранее карантинные ограничения, в том числе приостановить авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Как сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь Минтранса республики Навруз Аширматов, с 13 июля авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за границы, а поезда и автобусы дальнего следования будут использоваться только для перевозок узбекистанцев из приграничных районов в зоны обсервации.

При этом он отметил, что стоимость железнодорожных билетов на все отмененные поезда будет в ближайшее время возвращена пассажирам, а билеты на отмененные авиарейсы внутри республики будут действительны в течение года, ими можно будет воспользоваться после отмены карантинных ограничений. По словам Аширматова, компания "Тошшахартрансхизмат" ("Ташгортрансслужба") в период с 1 по 10 августа вернет жителям столицы стоимость неиспользованных в июле проездных карт и жетонов.

Накануне спецкомиссия приняла решение полностью запретить движение автомобилей в выходные дни следующих двух недель июля. При этом ограничения не будут распространяться на автомобили со специальными стикерами, а также транспортные средства, работающие по решению спецкомиссии.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом. В тот же день власти объявили карантин и остановили внутриреспубликанское и международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, а также работу общественного транспорта. С 6 апреля в республике был введен режим всеобщей самоизоляции, предусматривающий обязательный масочный режим. Гражданам разрешалось выходить на улицу только для посещения аптек, продуктовых магазинов или близлежащих продуктовых рынков.

Карантин был продлен сначала до 15 июня, а затем до 1 августа, но, учитывая, что число заразившихся заметно уменьшалось, спецкомиссия смягчила некоторые ограничения. В частности, возобновилось движение общественного транспорта, работа вещевых рынков, авторемонтных, строительных и других организаций, предприятий общепита. Открылись парки, возобновилась деятельность частных детсадов, детских оздоровительных лагерей, предприятий бытового обслуживания, парикмахерских, химчисток, салонов красоты.

Коронавирус вернулся

С начала июля эпидемическая обстановка в республике резко ухудшилась, начался стабильный ежедневный рост числа инфицированных. Спецкомиссия с 10 июля ввела ограничения на движение общественного и личного автотранспорта, во всех госучреждениях запрещено проводить любые мероприятия, предприятиям рекомендовано организовать работу персонала в удаленном режиме или отправить сотрудников в отпуск.

На всей территории Узбекистана установлен полный запрет на проведение развлекательных, свадебных, семейных и прочих мероприятий, людям старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах. На неопределенный срок вновь были закрыты парки, аттракционы, зоны отдыха, фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, санатории, пансионаты, гостевые дома, пляжи.

Из-за стремительного роста числа заразившихся и надвигающегося дефицита койко-мест по решению спецкомиссии с 5 июля бессимптомных больных и пациентов с легкой формой заболевания прекратили госпитализировать и начали лечить в домашних условиях, для чего заблаговременно были разработаны специальные рекомендации. Для информирования больных и контроля за их состоянием в республике запущен кол-центр с коротким номером 1105.

По последним данным, в республике зафиксировано 12 855 случаев заражения коронавирусом, 7 723 пациента выздоровели, 59 умерли.