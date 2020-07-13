Суд просит власти США разъяснить условия смягчения наказания экс-советнику Трампа

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американский суд в понедельник обязал стороны защиты и обвинения по делу экс-советника главы вашингтонской администрации Дональда Трампа Роджера Стоуна предоставить копию президентского указа о смягчении наказания подсудимому. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронной базе данных суда.

Выполнить это требование судья просит ко вторнику, 14 июля. Помимо этого, стороны также должны объяснить "масштаб смягчения наказания", в том числе "относится ли оно только к приговору о лишении свободы" или включает период нахождения "на свободе под судебным контролем".

В пятницу американский лидер подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику, к которому тот был приговорен в феврале по статьям, касающимся дачи ложных показаний правоохранительным органам, попыток помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивания свидетеля. По решению суда Стоун должен был отбыть за решеткой три года и четыре месяца.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.