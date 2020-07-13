Правительство Хорватии сократит состав кабинета

ЗАГРЕБ, 13 июля. /ТАСС/. Состав нового правительства, консультации относительно которого в настоящее время проводит лидер победившей на парламентских выборах 5 июля партии "Хорватское демократическое содружество" Андрей Пленкович, будет уменьшен по сравнению с предыдущим кабинетом министров.

"Правительство будет немного меньше, чем было, оно будет функциональным, часть членов этого правительства останется, а часть перейдет в Сабор (однопалатный парламент). Часть новых [министров] присоединится", - отметил в беседе с журналистами в понедельник Пленкович, но не уточнил количество будущих министерств.

По его словам, министров в новом правительстве будет меньше, но это не означает, что госслужащие останутся без работы.

Как информировал лидер ХДС, новый состав кабинета министров будет объявлен после обнародования Государственной избирательной комиссией официальных результатов состоявшихся выборов, ориентировочно, в четверг.

По итогам голосования на выборах в 151-местный однопалатный парламент Хорватии 10-го созыва убедительную победу одержала ХДС, получив 66 мандатов и позднее дополнив общее количество еще 10 местами благодаря коалиционным партнерам. Основной оппонент - оппозиционная коалиция "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией Давора Бернардича - проиграла и располагает 41 местом.