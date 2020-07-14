США призывают освободить стрелявшего по пограничникам нарушителя границы Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают освободить гражданина Грузии, который нарушил границу Южной Осетии и при задержании начал стрелять по югоосетинским пограничникам, а затем был ранен ответным огнем. Соответствующее сообщение опубликовала в понедельник на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Мы решительно осуждаем стрельбу и задержание гражданина Грузии возглавляемыми Россией силами, и мы призываем к его немедленному освобождению", - написала она. По словам Ортэгус, Вашингтон "требует, чтобы Россия выполнила свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года".

По данным КГБ Южной Осетии, инцидент на границе произошел утром 11 июля, когда 33-летний житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе, нарушив государственную границу, проник на территорию республики в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья, был ранен ответным огнем и задержан.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходятся на границу с РФ, остальная часть - с Грузией. Граница между Южной Осетией и Грузией по решению югоосетинских властей полностью закрыта с сентября 2019 года.