Представитель талибов назвал фейком новость о финансировании РФ убийств солдат НАТО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Публикация в газете The New York Times (NYT) о якобы имевших место попытках России предложить боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) деньги за убийство американских солдат в Афганистане недостоверна. Об этом заявил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин в интервью телеканалу RT.

"Во-первых, это недостоверная информация. Во-вторых, я думаю, что это (обвинения - прим. ТАСС) имеет отношение к их (Соединенных Штатов - прим. ТАСС) внутренней политике", - сказал он, отвечая на вопрос о достоверности публикации в газете NYT. Также Шахин высказал мнение, что подобные обвинения в адрес России могут быть связаны со вмешательством США в процесс мирного урегулирования конфликта в Афганистане.

"Мы не боремся за кого-то, за деньги. У наших людей своя идеология, и они борются за нее и жертвуют собой", - добавил Шахин.

Ранее в газете NYT был опубликован материал о предпринятых офицерами российского ГРУ попытках предложить боевикам движения "Талибан" вознаграждение за убийство американских военнослужащих. 29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь обязуются не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников.