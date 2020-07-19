Сирийцы идут голосовать вопреки санкциям и угрозе коронавируса

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Выборы в Народный Совет - однопалатный парламент Сирийской Арабской Республики (САР), согласно репортажам вещающих из Дамаска телеканалов, проходят в воскресенье при активном участии граждан. Промежуточных данных о явке избирателей нет, но в эфире постоянно звучит реакция простых сирийцев, которые высказываются в поддержку партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) и возглавляемого ею блока "Национальное единство".

ПАСВ и ее союзники из числа левых и революционно-демократических организаций, входящих в Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), уже дважды побеждали на всеобщих выборах после принятия новой конституции в 2012 году и рассчитывают теперь завоевать 183 из 250 депутатских мест. Генеральным секретарем ПАСВ, пришедшей к власти 8 марта 1963 года, является президент Башар Асад.

Голосование в Дамаске, Алеппо и других провинциальных городах проходит в условиях принятых властями санитарно-профилактических мер, учитывая угрозу распространения коронавируса. Люди, стоящие в очередях на избирательных участках, строго придерживаются социальной дистанции и стараются не собираться в большие группы для обмена мнениями. Начальник полицейского управления столицы генерал Хусейн Джумаа сообщил на пресс-конференции, что выборы проходят без каких-либо инцидентов и нарушений процедуры голосования.

Ценности демократии

Сирийский лидер с супругой Асмой проголосовали на выборах, появившись перед камерами в защитных масках, но не сделали никаких заявлений. Значимость проходящего волеизъявления раскрыл журналистам вице-премьер и министр иностранных дел Валид Муаллем. "С сирийской демократией все в порядке, - сказал он, опустив в урну бюллетень. - Теперь перед нашим народом стоит задача освободить полностью страну от незаконного иностранного [вооруженного] присутствия и остатков банд террористов".

В свою очередь, как пояснил заместитель генерального секретаря ПАСВ Хиляль аль-Хиляль, выборы депутатов Народного Совета являются "посланием всему миру о том, что сирийский народ не желает отказываться от своих демократических ценностей, находясь под гнетом санкций". "Сыновья Сирии способны держать в одной руке винтовку, а в другой бюллетень для голосования, чтобы воспользоваться правом принять участие в честных выборах", - указал партийный босс.

Экономическая война

Правовед Ахмед аль-Кузбари, глава правительственной делегации, участвующей в работе Конституционного Комитета в Женеве, отметил, что сирийцы самым серьезным образом подходят к новым американским санкциям против Дамаска под названием "Закон Цезаря", вступившим в силу 17 июня. "Война против Сирии перешла в экономическую плоскость, США, Запад и их региональные пособники пытаются лишить сирийское государство возможности удовлетворять насущные потребности своих граждан", - подчеркнул он. Совершенно очевидно, по словам аль-Кузбари, что "работа нового состава парламента и правительства, которое будет сформировано после выборов, сосредоточится на том, как сделать наименее болезненным воздействие санкций на население".

Экономист Абед Фадлия полагает, что у Сирии есть значительный опыт в противодействии санкциям с середины 1980-х годов, поэтому, по его мнению, экономический бойкот Запада "должен послужить толчком к перестройке национального хозяйства и переводу его на режим полного самообеспечения". Кроме того, по его мнению, Сирия вправе рассчитывать на существенную поддержку своих союзников в лице России, Китая и Ирана.

Перестрелки в Идлибе

Предвыборная кампания в Сирии прошла под грохот канонады в северо-западной провинции Идлиб, где с марта действует перемирие, которое регулярно нарушают бандформирования. В последние дни стали все чаще обмениваться ударами сирийская и турецкая артиллерия. По сведениям газеты Al Watan, Анкара направила в Идлиб бронетехнику и 11,5 тыс. военнослужащих, которые сосредоточено вокруг 40 огневых рубежей. Кроме того, турецкие военные сформировали шесть вспомогательных дивизий из вооруженных группировок, укрывшихся в Идлибе после разгрома в Восточной Гуте и на юге страны.

Вне контроля правительства остается по-прежнему северо-восток страны, где сосредоточены основные нефтяные месторождения. Их удерживают в своих руках курдские отряды из "Сил демократической Сирии", помощь которым оказывают американские военнослужащие, создавшие в общей сложности 12 военных баз в Заевфратье.

Как считает арабский аналитик Нидаль Саби, Сирия находится сейчас в крайне тяжелой ситуации и подвергается сильному давлению Соединенных Штатов, поэтому "выборы в Народный Совет нацелены в первую очередь на укрепление внутреннего фронта".