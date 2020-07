Трамп назвал книгу своей племянницы лживой и ужасной

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал книгу своей племянницы Мэри Трамп ужасной и лживой. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

"Ее [Мэри] трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая", - ответил глава государства.

Глава Белого дома считает, что его племяннице должно быть стыдно за то, как она в своей книге отзывается о его отце Фреде Трампе и его матери Мэри Энн. "Мне больно больше из-за нападок на отца и отсутствия доброты по отношению к моей матери [в этой книге]", - подчеркнул президент, добавив, что проводил со своей племянницей "очень мало времени".

Книга Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) вышла в свет в июле. В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Она также рассказывает о собственной роли в расследовании, проведенном газетой The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фредерика Трампа в сфере недвижимости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.