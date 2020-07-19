Голосование на парламентских выборах в Сирии продлили на четыре часа

ТАСС, 19 июля. Процесс голосования на выборах депутатов Народного Совета (парламента) Сирии продлено на четыре часа. Об этом, как передало в воскресенье сирийское агентство SANA, сообщил Высший судебный комитет (Избирком) Сирии.

"Выборы продлены до 23:00 ввиду большого притока граждан на избирательные участки", - говорится в официальном сообщении Избиркома.

Ранее председатель Высшего судебного комитета Самер Земрейк отметил, что "выборы проходят без нарушений и будут продолжаться до семи часов вечера, но в случае, если где-то люди не успеют воспользоваться своим конституционным правом, Избирком может продлить голосование". Он указал, что приток граждан на избирательные участки "заметно возрос во второй половине дня".

Голосование на 7 277 избирательных участках началось в 07:00. Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Борьбу за 250 парламентских мест ведут 1656 кандидатов, в том числе 200 женщин.