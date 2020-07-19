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Голосование на парламентских выборах в Сирии продлили на четыре часа

В официальном сообщении Избиркома указали на "большой приток граждан на избирательные участки"

ТАСС, 19 июля. Процесс голосования на выборах депутатов Народного Совета (парламента) Сирии продлено на четыре часа. Об этом, как передало в воскресенье сирийское агентство SANA, сообщил Высший судебный комитет (Избирком) Сирии.

"Выборы продлены до 23:00 ввиду большого притока граждан на избирательные участки", - говорится в официальном сообщении Избиркома.

Ранее председатель Высшего судебного комитета Самер Земрейк отметил, что "выборы проходят без нарушений и будут продолжаться до семи часов вечера, но в случае, если где-то люди не успеют воспользоваться своим конституционным правом, Избирком может продлить голосование". Он указал, что приток граждан на избирательные участки "заметно возрос во второй половине дня".

Голосование на 7 277 избирательных участках началось в 07:00. Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Борьбу за 250 парламентских мест ведут 1656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

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