Организаторы акций протеста в Болгарии заявили, что намерены расширить их масштаб

СОФИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Мирные протесты с требованием отставки болгарского правительства и главного прокурора продолжаются в стране 11-й день. Традиционным местом сбора участников акции в столице стало здание администрации президента Болгарии, где к 21:00 мск в воскресенье собрались несколько тысяч человек, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Демонстранты скандируют слова "мафия" и "отставка", серьезных нарушений порядка не зафиксировано.

При этом протестующие утверждают, что с понедельника характер акций изменится. Как сообщил в интервью Болгарскому национальному радио профессор Велислав Минеков, один из организаторов акций, граждан призывают уже с утра собраться у здания Народного собрания (парламент) страны, где пройдут дебаты по вотуму недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова. Демонстранты надеются, что в перспективе протест должен перерасти в общенациональную стачку. Кроме того, они хотят заблокировать здания местных судов.

"Прогулки по улицам стали бесполезны, они только успокаивают правительство и главного прокурора, поэтому мы решили сменить направление акций", - сказал Минеков.

Полиция призвала граждан сохранить мирный характер протестов и действовать в рамках действующего законодательства, своевременно предупреждая о местах проведения акций.

"В городе, кроме протестующих, есть и большое количество других граждан, которые хотят пойти на работу, а потом без проблем вернуться домой. Независимо от их политических взглядов, у них тоже есть соответствующие права. Блокада перекрестков и маршрутов городского транспорта нарушит права тех, кто не протестует", - подчеркнул в воскресенье на брифинге заместитель директора столичной полиции Антон Златанов.

Протесты в воскресенье продолжаются не только в столице Болгарии, но и в большинстве областных центров страны.