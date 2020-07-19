Камбин Чехии рассмотрит кандидатуру Йиндрака на пост уполномоченного на консультациях с РФ

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Чешское правительство рассмотрит в понедельник предложение МИД республики назначить уполномоченным на консультациях с РФ, которые стороны готовят в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, руководителя международного департамента администрации президента Чехии Рудольфа Йиндрака. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK.

Йиндрак является одним из наиболее опытных чешских дипломатов. Его кандидатуру в качестве уполномоченного на консультациях с РФ поддерживают президент Чехии Милош Земан и премьер-министр республики Андрей Бабиш. Политологи прогнозируют, что она будет одобрена правительством.

"Мы хотим серьезного политического диалога между двумя суверенными странами [Чехией и РФ] по широкому спектру политических вопросов, возникших в наших взаимоотношениях. Мы хотим стабилизировать отношения между Чехией и Россией", - заявил 10 июля министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Чехия, по его словам, заинтересована в обсуждении на консультациях максимально возможного количества тем, представляющих интерес для Москвы и Праги. Предлагается затронуть не только отдельные проблемы во взаимоотношениях, такие как спор о памятнике Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированном 3 апреля текущего года муниципальными властями района Прага-6.

Йиндрак около недели назад сказал журналистам, что мандат уполномоченного он будет выполнять в тесном сотрудничестве с МИД и другими государственными ведомствами Чехии, которые задействованы в реализации отношений с Россией. Чешская сторона стремится достичь урегулирования российско-чешских отношений в политической плоскости. Прага заинтересована, чтобы консультации принесли конкретные результаты и стали значительным этапом во взаимодействии между Чехией и РФ.

Позиция РФ

Россия выражает готовность к проведению консультаций с Чехией по актуальным вопросам повестки дня российско-чешских отношений на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, однако из-за пандемии их сроки пока не определены. Об этом 9 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подтвердила, что с российской стороны есть "готовность к диалогу с Чехией на уровне курирующих замминистров иностранных дел двух стран, но санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести такую встречу в ближайшее время". Как указала Захарова, МИД РФ призывает "чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных" обеих стран.