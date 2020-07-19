Трамп считает, что в случае победы Байдена США рискуют пойти по пути Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты рискуют пойти по пути Венесуэлы в случае возможной победы на выборах главы государства бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. С таким заявлением Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News , которое было показано в воскресенье.

"Он (Байден - прим. ТАСС) уничтожит нашу страну, но не своими руками. Это сделают радикальные левые [демократы]", - указал хозяин Белого дома. "Это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире. Теперь у них нет ни воды, ни еды, ни медицины", - констатировал Трамп.

Ранее президент США в Twitter подчеркнул, что "радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена", уничтожат США. "Невообразимые ужасы произойдут с Америкой", - заявил он.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.