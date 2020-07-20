В результате беспорядков в Сиэтле 12 полицейских получили травмы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Не менее 12 полицейских были ранены в результате столкновения участников акций протеста в рамках движения Black Lives Matter с сотрудниками правоохранительных органов в воскресенье в Сиэтле. Как сообщил в воскресенье вечером полицейский департамент Сиэтла, двое участников столкновений были арестованы.

"Ряд участников большой демонстрации в воскресенье нанесли существенные повреждения зданиям, где размещаются органы власти, а также частные учреждения в Сиэтле. По меньшей мере дюжина полицейских были травмированы, произведено два ареста", - говорится в сообщении.

Протесты начались утром в воскресенье и сначала носили мирный характер. Однако в середине дня на улицах появилась группа людей, вооруженных бейсбольными битами. По информации полиции, они были хорошо организованы и целенаправленно громили определенные здания. Нападению подверглись в том числе два полицейских участка и здание полицейского управления города, а также муниципальный суд.

Во время столкновений у одного из полицейских участков на западе Сиэтла участники беспорядков попытались его поджечь. В полицейских запускали фейерверки, бросали камни и бутылки, что послужило причиной травм. Один из стражей порядка был госпитализирован. Против нападающих были применены светошумовые гранаты и перцовый газ.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федеральных властей США за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ней городских властей был восстановлен только 1 июля.