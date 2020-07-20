Трамп и ас-Сиси обсудили шаги по деэскалации ливийского конфликта

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону в понедельник деэскалацию ливийского конфликта путем прекращения огня, а также экономических и политических переговоров. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Два лидера подтвердили необходимость немедленной деэскалации в Ливии, в том числе путем прекращения огня и достижения прогресса на экономических и политических переговорах", - отметил Дир.

Президенты двух стран также обсудили проблему заполнения эфиопского водохранилища ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле. "Трамп также подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействовать заключению справедливого и равноправного соглашения между Египтом, Эфиопией и Суданом" по этой проблеме. Начавшиеся 9 июня по инициативе Судана трехсторонние переговоры пока не привели к достижению компромисса по условиям наполнения водохранилища эфиопской ГЭС.

В начале прошлой недели ливийский парламент, выступающий совместно со временным кабмином на востоке и Ливийской национальной армией (ЛНА), распространил заявление, в котором указал на то, что Вооруженные силы Египта "в свете прямого вторжения со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии" имеют право вмешаться, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран". 16 июля на встрече в Каире с представителями ливийских племен ас-Сиси вновь упомянул о вероятном военном вмешательстве в Ливии, указав на то, что Египет, обладающий сильнейшей армией в регионе, может "быстро и решительно изменить там военную картину". Глава АРЕ также сообщил, что в случае подобного сценария, он намерен заручиться поддержкой парламента.