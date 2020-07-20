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Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина

Посол Ирана Казем Джалали отметил, что "благодаря воле лидеров двух стран российско-иранские отношения поступательно укрепляются на основе общих интересов и взаимодействия в плане региональной и глобальной безопасности"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавид Зариф в ходе завтрашней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передаст послание для российского президента Владимира Путина от его иранского коллеги Хасана Роухани. Об этом сообщил в понедельник посол исламской республики Казем Джалали.

"Помимо передачи послания Рухани Владимиру Путину, Зариф проведет переговоры со своим российским коллегой Лавровым спустя пять лет после подписания ядерной сделки", - говорится в распространенном иранским диппредставительством сообщении.

Дипломат отметил, что благодаря воле лидеров двух стран российско-иранские отношения поступательно укрепляются на основе общих интересов и взаимодействия в плане региональной и глобальной безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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