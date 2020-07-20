Госдеп утверждает, что парламентские выборы в Сирии не были свободными и справедливыми

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) Сирии не было свободным и справедливым. Такое мнение выразила в распространенном в понедельник письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Вчера [в воскресенье] режим [сирийского президента Башара] Асада провел так называемые парламентские выборы в Сирии. Башар Асад стремится представить эти сомнительные выборы как успех против якобы сговора Запада, но на самом деле это просто еще один шаг в длинной череде срежиссированных Асадом несвободных голосований, в которых у сирийского народа нет реального выбора", - утверждает дипломат.

По ее версии, "Сирия не видела свободных и справедливых выборов с тех пор, как партия Асада пришла к власти, и этот год не стал исключением". Ортэгус назвала достоверными сообщения, в которых говорилось о том, что гражданам страны якобы раздавались уже заполненные бюллетени, на сирийцев оказывалось давление при голосовании. Она считает также нарушением запрет проживающим за границей сирийским беженцам голосовать на выборах.

"До тех пор, пока режим Асада и его правительство не обеспечат и не будут придерживаться этих условий, международное сообщество будет рассматривать эти сфальсифицированные выборы такими, какие они есть: очередной попыткой режима придать себе ложную легитимность и избежать осуществления политического процесса, предусмотренного в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - заключила дипломат.

Выборы в Народный совет (парламент) Сирии состоялись 19 июля на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования.