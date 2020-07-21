WP: власти США считают ливийский конфликт в первую очередь проблемой Европы

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает ливийский конфликт в первую очередь проблемой Европы, свое участие в нем она называет "активным нейтралитетом". Об этом сообщила 20 июля газета The Washington Post со ссылкой на свой источник в Госдепартаменте США.

"Прежде всего, это европейская проблема", - отметил он, комментируя ситуацию в Ливии. По словам дипломата, США при этом продолжают энергичные усилия, в основном закулисные, в поддержку политического урегулирования в рамках политики, которую они характеризуют как "активный нейтралитет". Источник издания назвал ситуацию в африканской стране "чрезвычайно сложной".

"США по сути вне игры. Ливийцы не в состоянии принимать собственные решения, они полностью зависят от иностранных субъектов", - рассказал газете один из дипломатов западных стран.

По версии The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа вряд ли активизирует свою деятельность в Ливии с учетом стремлений главы государства сократить американское участие в иностранных конфликтах. При этом газета полагает, что данный шаг США предоставляет "России платформу для расширения своего влияния в Средиземноморье".

Ситуация в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет.

4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции. При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий.