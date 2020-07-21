В Госдепе считают, что китайские компании не будут активно развивать связи с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Китайские компании не решатся активно развивать связи с Ираном из-за угрозы введения против них американских санкций. С таким утверждением выступили спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и заместитель госсекретаря по вопросам обеспечения экономического роста, энергетической безопасности и охраны окружающей среды Кит Крак в совместной статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

В материале дается оценка планам развития сотрудничества между Тегераном и Пекином. Как отмечают Хук и Крак, поступала информация о том, что китайская сторона может вложить около $400 млрд в иранскую экономику. Представители Госдепартамента выражают сомнения в том, что это будет сделано. "Масштабы и выполнимость этого соглашения должны вызывать здоровый скептицизм. Мы должны усомниться в способности Пекина вложить $400 млрд в иранскую инфраструктуру, - отмечают они. - Для сравнения: Китай инвестировал менее $27 млрд в Иран за последние 15 лет, это было до того, как китайской экономике был нанесен ущерб из-за COVID-19".

Как полагают Хук и Крак, "есть и другие причины, по которым данное соглашение вряд ли будет выполнено так, как сообщается". "Многие китайские государственные компании, особенно в энергетическом секторе, не могут позволить, чтобы им был нанесен финансовый ущерб вследствие введения санкций США из-за выхода на иранский рынок", - полагают авторы статьи.

Хук и Крак в публикации утверждают, что власти Ирана и Китая допускают нарушения прав человека. Представители Госдепартамента называют эти государства "тоталитарными близнецами".

24 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе видеоконференции с министром иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что в ближайшее время будет подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве между двумя государствами. Предполагается, что договор будет заключен сроком на 25 лет. По информации иранской стороны, детали соглашения будут объявлены после подписания документа.