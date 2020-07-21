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Слушания по делу о скифском золоте в Нидерландах назначены на 2 сентября

Слушания по делу о скифском золоте в Нидерландах назначены на 2 сентября - суд.

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Нидерланды
"Шпионский скандал". Как глава парламента Каталонии мог стать жертвой слежки
Отношения между властями Испании и Каталонии уже давно нельзя назвать хорошими. Появившаяся недавно информация о слежке за каталонскими лидерами может привести к новому витку напряжения между центральным и региональным правительствами
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