Слушания по делу о скифском золоте в Нидерландах назначены на 2 сентября

"Шпионский скандал". Как глава парламента Каталонии мог стать жертвой слежки

Отношения между властями Испании и Каталонии уже давно нельзя назвать хорошими. Появившаяся недавно информация о слежке за каталонскими лидерами может привести к новому витку напряжения между центральным и региональным правительствами

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