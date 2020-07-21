Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Белоруссии возглавил Сергей Лебедев

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Белоруссии возглавил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Исполкома СНГ.

"На состоявшемся 21 июля заседании постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества была согласована кандидатура главы миссии - ее возглавит председатель Исполкома СНГ", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания Совета.

Там отметили, что по приглашению МИД Белоруссии миссия наблюдателей СНГ планирует осуществлять мониторинг избирательной кампании по выборам президента Республики Белоруссия, которые пройдут 9 августа.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что также направили приглашения наблюдать за выборами президента страны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ШОС. Однако БДИПЧ ОБСЕ заявило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал 14 июля пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.