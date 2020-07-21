Правительство Британии не считает нужным анализ "вмешательства" РФ в референдум по Brexit

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не обладает свидетельствами успешного вмешательства России в референдум о выходе Великобритании из состава ЕС и что нет необходимости проводить ретроспективный анализ кампании четырехлетней давности. Об этом говорится в заявлении британского правительства, распространенного во вторник ответ на публикацию доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

"Мы не видели свидетельств успешного вмешательства в референдум по [вопросу членства в] ЕС. Необходимости в ретроспективном анализе референдума о ЕС нет", - приводит заявление правительства агентство Reuters.

Комитет британского парламента в распространенном во вторник докладе не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). При этом в докладе содержится критика в адрес правительства, которое "с запозданием осознало существование угрозы" и не провело в достаточной мере расследования случаев влияния на британские демократические процессы. В этой связи члены комитета призвали правительство провести такой анализ.

Москва последовательно заявляла о том, что не предпринимала таких попыток ни в Великобритании, ни в каких-либо других странах. Комментируя доклад, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "русофобией в фейковой огранке".

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита после нескольких переносов даты Brexit стал официальный выход Великобритании из ЕС, состоявшийся в ночь на 1 февраля этого года.