Министр обороны США заявил, что не отдавал приказов о выводе сил с Корейского полуострова

ТАСС, 21 июля. США не выводят войска с Корейского полуострова, однако намерены продолжать курс на оптимизацию военного присутствия за рубежом для более гибкого реагирования на возможные угрозы. Об этом заявил во вторник министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер в ходе видеоконференции, организованной Международным институтом стратегических исследований. Трансляция его выступления велась на сайте института.

"Я не отдавал приказов по выводу сил с Корейского полуострова", - сказал он, комментируя появившуюся в прессе информацию, что численность войск США в Южной Корее планируется сократить.

При этом Эспер напомнил, что сразу после вступления в должность министра обороны выразил намерение произвести оптимизацию размещенных за пределами США сил и увеличить их ротацию. "Это дает США большую стратегическую гибкость для ответа на возникающие угрозы", - добавил министр. При этом он не уточнил, в чем будут заключаться подобные шаги по отношению к частям, дислоцированным в Южной Корее.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила на прошлой неделе, что власти США рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам. По данным издания, планы по сокращению численности американских военных были подготовлены в Пентагоне и представлены президенту США Дональду Трампу. Причина якобы связана с отсутствием договоренности относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США. На данный момент на территории Республики Корея размещены около 28,5 тыс. американских военных.