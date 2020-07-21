AP: Минюст США обвинил хакеров из КНР в атаках на разработчиков вакцины от коронавируса

ТАСС, 21 июля. Министерство юстиции США обвинило двух неназванных хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press .

По данным агентства, в обвинительном заключении говорится, что за последние месяцы киберпреступники смогли выявить уязвимости в компьютерных сетях компаний, создающих вакцины и лекарства от коронавируса. Речь также идет о краже ноу-хау и мошенничестве с использованием электронных средств.

По мнению федеральных прокуроров, украденная информация может представлять интерес для правительства Китая.

На данный момент нет информации о том, удалось ли хакерам получить доступ к исследованиям по коронавирусу. Отмечается, что дело было заведено федеральным судом в штате Вашингтон в июле. Ожидается, что обвинения будут позднее официально представлены министерством юстиции в ходе пресс-конференции.

Во вторник лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) официально представил законопроект, предусматривающий введение санкции в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, заполучить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса.