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Трамп предупредил о недопустимости вмешательства в выборы в США

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что американский лидер "дал понять всему миру, что избирательная система США должна быть в безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что попытки вмешательства в американские выборы являются недопустимыми. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

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"Президент дал понять всему миру, что наша избирательная система должна быть в безопасности", - сказала Макинэни, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, собирается ли американский лидер "предупредить Кремль" о недопустимости попыток оказания влияния на американские выборы в свете доклада комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве.

После этого Макинэни привела примеры шагов, предпринятых Трампом в целях обеспечения безопасности избирательного процесса в США. "Это контрастирует с администрацией [бывшего президента США Барака] Обамы и [вице-президента Джозефа] Байдена <...>, которая не сделала ничего", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Журналистка несколько раз просила ее дать более конкретный ответ на поставленный вопрос, но Макинэни этого не сделала.

Теги
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