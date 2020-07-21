Сенатор США предложил не одобрять кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) во вторник предложил не одобрять кандидатуру Маршалла Биллингсли на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности из-за его роли в скандале с пытками заключенных в американской тюрьме Гуантанамо.

"Мы не должны продвигаться вперед с выдвижением Биллингсли. Связанное с пытками пятно [на его репутации] в сочетании с пробелами в доверии [к нему] должны [быть факторами для признания его] непригодным [для этого поста]. <...> По меньшей мере мы не должны продвигаться вперед, пока он честно не признается в своих действиях" - сказал Менендес на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли на должность замгоссекретаря.

В настоящий момент Биллингсли является спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями. Этот пост глава вашингтонской администрации Дональд Трамп учредил в апреле текущего года. В начале мая американский лидер также выдвинул Биллингсли на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Для назначение его на этот пост необходимо одобрение Сената.

"Он просто не рассказал все начистоту о своей причастности к программам пыток времен президентства [Джорджа] Буша-младшего, вновь и вновь заявляя, что никогда не выступал за пытки. Проблема в том, что это просто не является правдой", - добавил Менендес.

Скандал с пытками

Ранее Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. В прошлом он работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО, а также в аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса США и в частном секторе.

Работая в Пентагоне с 2002 по 2003 год, Биллингсли следил за условиями содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. Согласно докладу Сената от 2008 года, Биллингсли на этой должности сыграл роль в одобрении техник допроса, которые позднее были признаны пытками.