Минская подгруппа по безопасности частично согласовала меры по контролю над перемирием

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Участники подгруппы по безопасности в рамках минских соглашений достигли компромисса по трем пунктам дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Несмотря на активную позицию представителей республик и Российской Федерации, пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия не был согласован полностью: стороны нашли компромисс только по трем из семи пунктов документа - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Продолжать обсуждение остальных четырех пунктов, которые наделяют субъектностью ответственные стороны, украинская сторона отказалась, дальнейшее согласование перенесено на заседание контактной группы 22 июля".

Во вторник в режиме видеоконференции также состоялись встречи рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.