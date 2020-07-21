Пентагон не направлял военных в Портленд и не собирается это делать

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США не развертывало свои подразделения в Портленде (штат Орегон) для пресечения беспорядков в этом городе и не планирует это делать. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Могу вам сказать абсолютно точно, что никакие силы министерства обороны не перебрасывались в Портленд, не находятся в процессе переброски сейчас, и мы не рассматриваем возможность их переброски", - сказал он.

Он признал, что Пентагон беспокоит ситуация, когда сотрудники других федеральных силовых ведомств, в том числе Министерства внутренней безопасности США, переброшенные в Портленд, используют форму одежды, напоминающую военную. В результате этого, по словам представителя министерства обороны, возникает путаница, и ошибочные представления о том, что в город были введены войска.

"Мы видели, что подобное происходило в июне, когда некоторые сотрудники правоохранительных органов носили униформу, которая создает внешне впечатление, что они являются военными. Министр [обороны Марк Эспер] выражал обеспокоенность по этому поводу в беседах с другими представителям администрации. Мы хотим, чтобы люди могли видеть различие", - подчеркнул Хоффман.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. По его словам, федеральные силы уже были направлены в Портленд, и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Ситуация в Портленде

На прошлой неделе вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в городе Портленд (штат Орегон). Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая-начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.