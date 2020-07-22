СМИ: Трамп получил $20 млн во время своего первого виртуального сбора средств

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Предвыборный штаб Дональда Трампа во вторник получил более $20 млн по итогам первого виртуального сбора средств, который провел американский президент. Об этом сообщил информационный портал Axios.

Трамп из Белого дома отвечал на вопросы сторонников, которые появлялись у него на экране. Виртуальный сбор средств модерировали старший сын американского лидера Дональд Трамп - младший и его подруга Кимберли Гилфойл, которая занимает высокую должность в избирательном штабе.

В мероприятии, во время которого обсуждалось восстановление американской экономики, также участвовали министр финансов Стивен Мнучин, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, а дочь Трампа Тиффани. Сторонники президента поднимали вопросы, связанные с ВС, школами, насилием в городах США.

Собеседников Трампа штаб выбирал из его сторонников, перечисливших не менее $50. Среди них, как отмечает Axios, был учитель из штата Техас, с которым президент отдельно поговорил. Средства в размере более $20 млн перечислили около 300 тыс. человек.

Штаб Трампа положительно оценил виртуальный сбор средств и планирует повторить его.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.