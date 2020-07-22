Посол КНР заявил, что Пекин хочет работать с Вашингтоном над более стабильными отношениями

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Китай хочет работать с администрацией президента США Дональда Трампа над построением более стабильных и здоровых отношений. Об этом, как сообщает в среду газета China Daily, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай. Дипломат, отмечает издание, выступил в ток-шоу телеканала CNN, изложив подходы Пекина к осложнившимся связям с Вашингтоном.

"Президент Трамп является президентом Соединенных Штатов, избранным американским народом. Таким образом, мы готовы работать с ним и его администрацией над построением более стабильных и крепких отношений между двумя великими странами", - цитирует газета ответ китайского посла на вопрос, является ли Трамп другом или неприятелем Китая. В то же время Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай не позволит сделать свою внешнюю политику заложником чьих-то "подозрений, страхов или ненависти".

Цуй Тянькай также прокомментировал утверждения о том, что Пекин в последние годы стал более напористым, экспансионистским и агрессивным, сказав, что Китай, как и любая другая страна в мире, имеет законное право на строительство модернизированной, сильной и процветающей державы.

"Я думаю, что фундаментальный вопрос для США весьма прост: готовы ли они, хотят ли они жить с другой страной с совершенно другой культурой, совершенно другой политической и экономической системой в мире и сотрудничестве по столь многим и возрастающим глобальным вызовам?" - отметил посол.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), согласно которому, в частности, предполагается выделить $3,6 млрд на "сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов".