{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Греции обсудил с Путиным ситуацию в Средиземноморье

Стороны также затронули вопросы двусторонних отношений

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Средиземноморье, двусторонние отношения и вопрос превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть - событие, которое является вызовом для всего православного мира", - говорится в сообщении.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссия
Изменение статуса собора Святой Софии
Комитет представителей православных церквей при ЕС осудил изменение статуса Айя-Софии
"Усилие стереть христианские истоки собора Святой Софии и столь грубо преобразовать этот памятник, принадлежащий всему человечеству, непонятно, удручающе и опасно", отмечается в заявлении
Читать полностью