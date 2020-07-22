Премьер-министр Греции обсудил с Путиным ситуацию в Средиземноморье

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Средиземноморье, двусторонние отношения и вопрос превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть - событие, которое является вызовом для всего православного мира", - говорится в сообщении.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.